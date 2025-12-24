Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    24 Dec 2025 11:15 AM IST
    24 Dec 2025 11:15 AM IST

    ‘നി​റം 2025’ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ദേ​യ​മാ​യി

    ‘നി​റം 2025’ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ദേ​യ​മാ​യി
    ‘നി​റം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഹാ​പ്പി ഹാ​ൻ​ഡി​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​റം 2025’ പ​രി​പാ​ടി, ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ക​ലാ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സം​ഗീ​ത -ഹാ​സ്യ -നൃ​ത്താ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ ൻ ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ചീ​ഫ് ഗ​സ്റ്റാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ഗ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഹോ​ണ​ർ​മാ​രാ​യി എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി, പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ, പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മ​റ്റ് വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ​സ്ത അ​വ​താ​രി​ക ജു​വ​ൽ മേ​രി അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, മ​ല​യാ​ള സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, സി​നി​മ താ​രം കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, ഹാ​സ്യ പ്ര​തി​ഭ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി, ഗാ​യി​ക​മാ​രാ​യ ശി​ഖ, റ​ഹ്മാ​ൻ, കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഗാ​യി​ക മീ​ര മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യാ​ക​ർ​ഷ​ണം. സം​ഗീ​ത​വും ഹാ​സ്യ​വും നൃ​ത്ത​വും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ കാ​ണി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യെ ഗം​ഭീ​ര വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും, കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ ത​ന്നെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    News Summary - 'Niram 2025' event celebrated
