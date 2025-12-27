Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 27 Dec 2025 10:42 AM IST
    date_range 27 Dec 2025 10:42 AM IST

    പൗ​ര​ക്ഷേ​മ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യും ഒ​മ്പ​ത് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    പൗ​ര​ക്ഷേ​മ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യും ഒ​മ്പ​ത് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ദേ​ശീ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ വീ​ടി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല സ​ബ്‌​സി​ഡി നേ​രി​ട്ട് പ​ണ​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കും. വൈ​ദ്യു​തി ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ ​മാ​സ​ത്തെ ബാ​ക്കി തു​ക മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ധ​ന വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക വി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തും. വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള ലേ​ബ​ർ ഫീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​ദ്യ വീ​ടു​ക​ളെ ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ഗ്യാ​സ് അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തും. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​ക്കാ​തെ​ത്ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കും.

    TAGS:Bahrain Newsnew schemesgulf news malayalam
