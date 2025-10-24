Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:35 AM IST

    നിലമ്പൂർ എഫ്.സി ലുലു മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപൺ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട്‌ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്

    നിലമ്പൂർ എഫ്.സി ലുലു മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപൺ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട്‌ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി, ലു​ലു മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    സി​ൻ​ജ് അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ 32 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഹാ​ർ​ദ​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:nilamburtodaytournamentpenalty shootout
    News Summary - Nilambur FC Lulu Money Exchange Open Penalty Shootout Tournament Today
