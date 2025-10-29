Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:10 AM IST

    നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് ഗ്രോ ​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി

    ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഗ്രോ ​എ​ഫ്.​സി ടീം

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി ഓ​പ​ൺ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്‌ ന​ട​ത്തി​. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ​ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ഡി​സ​ൺ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ടോ​ൺ​സി ഈ​പ്പ​ൻ, ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി, അ​രു​ൺ വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, കെ.​എ​ഫ്.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജാ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ, ബി​ഫ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​സ്ത​ഫ, സി.​എ​ൻ.​ബി.​കെ സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം, അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ലാ​ലു ചെ​റു​വോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ മ​നു ത​റ​യ്യ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. 32 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ശി​യേ​റി​യ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ഫ് സി ​ഗ്രോ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പും ഫ്ലീ​റ്റ് ലൈ​ൻ എ​ഫ്.​സി സെ​ക്ക​ന്റ്‌ റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പും ജി​ദ്ദാ​ലി എ​ഫ്.​സി തേ​ർ​ഡ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പു​മാ​യി. ബെ​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ന​വാ​ഫ് (എ​ഫ്.​സി ഗ്രോ), ​ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ സാ​ലി​ഹ് (എ​ഫ്.​സി ഗ്രോ), ​ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ അ​മ​ൽ(​സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​എ​ൻ.​ബി.​കെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ജോ​ജി പു​ന്നു​സി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

