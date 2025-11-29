Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎൻ.ജി.എഫ് ഫാമിലി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:47 AM IST

    എൻ.ജി.എഫ് ഫാമിലി മീറ്റും ജനറൽ ബോഡിയും

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ.ജി.എഫ് ഫാമിലി മീറ്റും ജനറൽ ബോഡിയും
    cancel
    camera_alt

    ഷ​മീം കെ.​സി, മ​ഹേ​ഷ് എ​ൻ.​പി, അ​സീ​സ് ടി.​പി, എ.സി.എ.

    ബക്കർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ (എ​ൻ.​ജി.​എ​ഫ്) ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റും ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​റാ​ഫ് മൂ​ലാ​ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ലി​ക​പ്ര​സ​ക്തി​യെ​പ്പ​റ്റി​യും ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ​വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീം ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ജി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​ട​യാ​ടി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​സീ​സ് മൂ​ലാ​ട്, എ.​സി.​എ ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. .

    ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ.​സി.​എ ബ​ക്ക​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​മാ​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​ട​യാ​ടി, സി​ദ്ദി​ഖ് എം.​കെ, ഖാ​ലി​ദ് കു​റ്റി​യു​ള്ള​തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്: ഷ​മീം കെ.​സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ഹേ​ഷ് എ​ൻ.​പി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് ടി.​പി, വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് ആ​പ്പ​റ്റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പി. ​മി​ന്ന​ത്ത്, റി​ജാ​സ്, ദീ​പേ​ഷ്, സി​റാ​ജ് നാ​സ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഗി​രീ​ഷ്, ഷൈ​ജു കാ​വി​ൽ, ആ​ലി​ക്കോ​യ പു​ന​ത്തി​ൽ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സു​ധി, അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്ത്, ഷ​ബീ​ർ കെ.​സി, ശ​ബ​രി​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ് അ​ഭ​യം, വി​പി​ൻ മൂ​ലാ​ട്, ഏ​രി​യ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ദീ​പേ​ഷ്, ഷി​ജു മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ, സി​റാ​ജ്,റ​ഫീ​ഖ് കാ​യ​ക്കീ​ൽ. റി​ഫ ഏ​രി​യ, ന​ദീ​ർ മൂ​ലാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്ത്, ആ​ലി​ക്കോ​യ, മീ​ഡി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​ജാ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:general bodyFamily MeetingNGF
    News Summary - NGF Family Meeting and General Body
    Similar News
    Next Story
    X