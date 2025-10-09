Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:33 AM IST

    അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട ന​ല്ല​ശീ​ല​മാ​ണ് പ​ത്ര​വാ​യ​ന

    അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട ന​ല്ല​ശീ​ല​മാ​ണ് പ​ത്ര​വാ​യ​ന
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​സ്കാ​രം, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പ​ത്ര​വാ​യ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ചെ​റു​ത​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ത്രം വാ​യി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​ക്ക് നി​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ലോ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​തു സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട ഒ​രു ന​ല്ല ശീ​ല​മാ​ണ് പ​ത്ര​വാ​യ​ന.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടും സു​ഗ​ന്ധ​വും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ശ്വ​സ്ത കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. രാ​വി​ലെ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം, ന​മ്മെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ പ​ത്രം കാ​ണു​മ്പോ​ൾ, നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ഭാ​ത​വും​പോ​ലെ തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​രെ, എ​ല്ലാം മാ​ധ്യ​മം പ​ത്രം വ​ഴി ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ നാ​ടു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു പാ​ല​മാ​യാ​ണ് പ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നൊ​പ്പം, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടീ​മി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫോ​ളോ​അ​പ്പും, വാ​യ​ന​ക്കാ​രോ​ടു​ള്ള ന​ല്ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും, അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​മ​നോ​ഭാ​വ​വും പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ർ എ​പ്പോ​ഴും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.ഇ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ക്കെ ത​ന്നെ, മാ​ധ്യ​മം പ​ത്രം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ത്താ​മാ​ധ്യ​മം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്വ​ന്തം നാ​ടി​ന്റെ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​വാ​താ​യ​നം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    TAGS:readingGulf NewsnewspaperBahrain News
    News Summary - Reading is a good habit to pass on to the next generation.
