Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:54 AM IST

    വാ​യ​ന​ക്ക് വെ​ളി​ച്ച​മാ​കു​ന്ന ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    വാ​യ​ന​ക്ക് വെ​ളി​ച്ച​മാ​കു​ന്ന ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    ഏ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ-​ശീ​ല രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​ക്ക് ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ആ​ത്മ​പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​യം ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഏ​റ്റ​വും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് വാ​യ​ന. വ​ള​രെ പ്ര​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന​പ​ര​മാ​യൊ​രു ശീ​ലം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​പ്പോ​രു​ന്ന​ത്. മു​ഴു​വ​ൻ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭാ​വി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ത്രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലും വാ​യ​ന​യു​ടെ ഉ​ൾ​ക്ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഏ​ത് പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു ദൈ​നം​ദി​ന ക​ർ​മം പോ​ലെ വാ​യ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഭാ​ഷാ ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ, വാ​യ​ന​ക്ക് നി​റ​യെ സ​മ​യ​വും സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​തു​വെ ധ​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നേ​രെ മ​റി​ച്ചാ​ണ്. വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വാ​യ​ന​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ വാ​യ​ന​ശീ​ല​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട​കം, ഗ​ൾ​ഫി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ 'ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ത്രം' എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം പ​ത്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു ചോ​യ്സും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സ​ർ​വ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന വാ​യ​ന​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്തു​താ​മ​സി​ച്ചാ​ലും, മ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മാ​ധ്യ​മം പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത കൂ​ടെ നോ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഞാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    ഏ​ത് വി​വ​ര​വി​പ്ല​വ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും സ​ർ​വ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് കൂ​ടി​യാ​ണ് മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്രം.

