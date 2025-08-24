Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:00 AM IST

    പീ​ഡ​ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, വേ​റി​ട്ടൊ​രു വി​ചി​ന്ത​നം

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി മാ​ത്രം സ​മീ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ൺ​പു​റ്റി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് നൂ​ണ്ട് ക​യ​റു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ എ​തി​ർ​ചേ​രി​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പൗ​ര​ബോ​ധം സ​ട​കു​ട​ഞ്ഞെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ക്കാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന സം​ബ​ന്ധി​യാ​യി ഏ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ന്നാ​ലും മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് സ്വ​ന്തം നേ​താ​വി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ മ​ഹാ​മ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ങ്ങി​വ​രു​ക​യും കാ​പ​ട്യം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഫ​ല​ത്തി​ൽ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ന​ഗ്ന​സ​ത്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.കു​റ്റം ആ​ര് ചെ​യ്താ​ലും തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ജ​വം ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി​നേ​തൃ​ത്വ​വും കാ​ണി​ച്ചാ​ലേ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​ശ്വാ​സ്യ​ത തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വൂ​യെ​ന്ന് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണം.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്ത് വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട മ​റ്റൊ​രു വ​സ്തു​ത​യെ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​ച്ച് ത​നി​ക്കെ​തി​ര് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പൂ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ചി​ല മു​ത​ലാ​ളി​മാ​ർ ശ്ര​മി​ച്ച പോ​ലെ ഒ​രു വ്യ​ക്തി സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലോ സി​നി​മ​യി​ലോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലോ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​യാ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി സ്ത്രീ​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഒ​രു ന​ഗ്ന​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. തീ​വ്ര​വാ​ദ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ പീ​ഡ​ന​പ​രാ​തി​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ത്യം അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും മാ​ധ്യ​മ​രോ​ഷം ഭ​യ​ന്ന് ആ​രും ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത വ്യ​ക്തി വ​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു പോ​കു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാ​റി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന പ​ത്ര​ലേ​ഖ​ക​ന്റെ വാ​ച​ക​മാ​ണ് പി.​ടി. ചാ​ക്കോ എ​ന്ന അ​ധി​കാ​യ​നാ​യ നേ​താ​വി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ പ​ത​ന​ത്തി​ന് നി​ദാ​ന​മാ​യ​ത് എ​ന്ന വ​സ്തു​ത നാം ​മ​റ​ന്നു​പോ​വ​രു​ത്.കാ​ല​മി​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും ആ​ർ​ക്കും തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ പോ​യ ആ ​സ്ത്രീ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ന​ല്ല നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‌ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു പോ​യ​ത്. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ പീ​ഡ​നാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​വു​ന്ന​ത് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്നു​ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ്.

    ഉ​ഭ​യ​സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കു​റ്റ​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​കാ​ല​ത്ത് പ​ര​സ്പ​ര സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യും സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​യ പ​ല​തും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ത​മ്മി​ൽ തെ​റ്റി​യാ​ൽ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​വും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​യാ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ചാ​ടി വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത അ​ത്യ​ന്തം ഹീ​നം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ന്തു​പ​റ​യാ​ൻ. പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല ഈ ​കു​റി​പ്പ് എ​ന്ന് ക​ട്ടാ​യ​മാ​യി​ത​ന്നെ പ​റ​യ​ട്ടെ. മ​റി​ച്ച് ചി​ല നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ എ​ങ്കി​ലും അ​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ വി​വ​സ്ത്ര​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന ന​ഗ്ന​സ​ത്യ​ത്തെ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി, എ​തി​ർ​ലിം​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു അ​തി​ർ വ​ര​മ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വാ​ട്സ്ആ​പ് ചാ​റ്റ് മ​തി ത​ന്റെ ഭാ​വി ന​ശി​ച്ച നാ​റാ​ണ​ക്ക​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന് എ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ന​ല്ല​താ​ണ്.സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ളെ ഓ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യോ​ട് ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള പ​ക്വ​ത​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വ​ള​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ങ്ങേ​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ന്താ​നം ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ആ ​വ​രി​ക​ൾ ചൊ​ല്ലു​ക​യാ​ണ്. മാ​ളി​ക മു​ക​ളേ​റി​യ മ​ന്ന​ന്റെ !!!.

