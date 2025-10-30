Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:14 AM IST

    പു​തു​മ​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​നി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും ല​ഭ്യം

    പു​തു​മ​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​നി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും ല​ഭ്യം
    അ​തി​സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും പു​തു​മ​യോ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ കു​റി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​രും അ​റി​ഞ്ഞു​കാ​ണു​മ​ല്ലോ. 2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വാ പ്രോ​ഗ്രാം 2.0ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന ആ​ശ​യം പി​റ​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും മ​റ്റു ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എം​ബ​സി മു​ഖേ​നെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും നി​ല​വി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ മു​ൻ പേ​ജി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ചി​പ്പ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ര​ല​ട​യാ​ളം, മു​ഖ​ചി​ത്രം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബ​യോ​മാ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​ചി​പ്പി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കും. ഈ ​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ഇ-​ഗൈ​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി എ​ളു​പ്പം എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കും. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഈ ​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​മു​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. സു​ര​ക്ഷ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രൊ​സ​സി​ങ്ങും ഈ ​ചി​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വ്യാ​ജ​മാ​യോ മ​റ്റോ ഇ​നി പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    59 ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഈ ​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സാ​ധു​വാ​ണ്. 29 ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ വി​സ​യും 35 ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ​യും ആ ​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ഖേ​നെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കും പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഇ​നി മു​ത​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ.

    TAGS:baharain newsdigital passportIndiangulf news madhyamam
    News Summary - Newly launched Indian digital passport now available in Bahrain
