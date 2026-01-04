സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ

സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലില് പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഹ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപനും ബോംബെ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രപ്പോലീത്തയുമായ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി മുഖ്യ കാര്മികത്വം വഹിച്ചു.
ഡിസംബര് 31ന് വൈകീട്ട് സന്ധ്യ നമസ്കാരവും തുടര്ന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടന്നു. ഇടവക വികാരി റവ. ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്, സഹവികാരി റവ. ഫാദര് പി.എന്. തോമസുകുട്ടി എന്നിവര് സഹകാര്മികത്വം വഹിച്ചു. തുടര്ന്ന് 2026 വര്ഷത്തിലെ കത്തീഡ്രല് ഭരണസമിതി സ്ഥാനമേറ്റു. പുതിയ ട്രസ്റ്റി. ജോണ് കെ.പി, സെക്രട്ടറി കുരുവിള പാപ്പി (എബി) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്ക് തിരുമേനി ആശംസകൾ നേര്ന്നു.
