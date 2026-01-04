Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസെൻറ് മേരീസ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:02 PM IST

    സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ
    cancel
    camera_alt

    സെൻറ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തെ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​ടെ മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പു​തു​വ​ത്സ​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്.

    Listen to this Article

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലില്‍ പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഹ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപനും ബോംബെ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രപ്പോലീത്തയുമായ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി മുഖ്യ കാര്‍മികത്വം വഹിച്ചു.

    ഡിസംബര്‍ 31ന് വൈകീട്ട് സന്ധ്യ നമസ്കാരവും തുടര്‍ന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടന്നു. ഇടവക വികാരി റവ. ഫാദര്‍ ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്‍, സഹവികാ‍രി റവ. ഫാദര്‍ പി.എന്‍. തോമസുകുട്ടി എന്നിവര്‍ സഹകാര്‍മികത്വം വഹിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 2026 വര്‍ഷത്തിലെ കത്തീഡ്രല്‍ ഭരണസമിതി സ്ഥാ‍നമേറ്റു. പുതിയ ട്രസ്റ്റി. ജോണ്‍ കെ.പി, സെക്രട്ടറി കുരുവിള പാപ്പി (എബി) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്ക് തിരുമേനി ആശംസകൾ നേര്‍ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Celebrationnew yearSt. Mary's Cathedral
    News Summary - New Year's services at St. Mary's Cathedral
    Similar News
    Next Story
    X