    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:55 AM IST

    പുതുവർഷാരംഭം; പൗരന്മാർക്കായി പുതിയ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കിരീടാവകാശി

    രാജ്യത്തെ ഇന്ധന നിരക്കിൽ മാറ്റം, നികുതിയിനങ്ങളിൽ വർധന കൊണ്ടുവരും
    പുതുവർഷാരംഭം; പൗരന്മാർക്കായി പുതിയ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കിരീടാവകാശി
    ഖുദൈബിയ കൊട്ടാരത്തിൽ കിരീടാവകാശി സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗം

    മ​നാ​മ: പു​തു​വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി പൊ​തു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഖു​ദൈ​ബി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ര​വ്-​ചെ​ല​വ്, നി​കു​തി​യി​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ധ​നം, തൊ​ഴി​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സ​മൂ​ല​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം കു​റ​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ 20 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​നും ബ​ജ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 2,00,000 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ലാ​ഭ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി 2027 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ ഭൂ​മി​ക​ൾ​ക്ക് 2027 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് 100 ഫി​ൽ​സ് പ്ര​തി​മാ​സ ഫീ​സ്, ജ​ല ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം സീ​വേ​ജ് സേ​വ​ന ഫീ​സ്, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ-​ആ​രോ​ഗ്യ ഫീ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പു​തി​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക വി​ല 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കും. ഇ​ന്ധ​ന വി​ല നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​രി​ഫു​ക​ൾ 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വ​സ​തി​ക​ളി​ലെ താ​രി​ഫ് മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ന​യ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി, മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തു​വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭ, 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കിരീടാവകാശി സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ

    ഇന്ധനവില പരിഷ്കരിച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ശ്ചി​ത സ​മി​തി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഇ​ന്ധ​ന നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ല ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    സൂ​പ്പ​ർ 98 ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ലി​റ്റ​റി​ന് 0.265 ദീ​നാ​ർ, പ്രീ​മി​യം 95ന് 0.235 ​ദീ​നാ​ർ, റെ​ഗു​ല​ർ 91- ലി​റ്റ​റി​ന് 0.220 ദീ​നാ​ർ ഡീ​സ​ൽ ലി​റ്റ​റി​ന് 0.200 ദീ​നാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഇ​ന്ധ​ന​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ. പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നാ​ളെ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡീ​സ​ൽ സ​ബ്‌​സി​ഡി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

