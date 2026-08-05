Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുടിവെള്ള ഗുണനിലവാരം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 12:36 PM IST

    കുടിവെള്ള ഗുണനിലവാരം ശുവൈഖിൽ പുതിയ ലാബ് വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വർധിപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരണ ചെലവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യും
    കുടിവെള്ള ഗുണനിലവാരം ശുവൈഖിൽ പുതിയ ലാബ് വരുന്നു
    cancel

    cകുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ രാസ, ബാക്ടീരിയ ഘടകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ശുവൈഖിൽ അത്യാധുനിക ലാബ് വരുന്നു. ഉൽപാദനം മുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്ന വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ‘സാ​ങ്കേതികവിദ്യയും സുസ്ഥിരതയും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ’ പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നാലാമത് സുസ്ഥിരത കാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച പരിപാടിയിലാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

    കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ഊർജ്ജ-ജല സംരക്ഷണ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും സുസ്ഥിരതാ ആശയങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുമാണ് ജല വൈദ്യുത മന്ത്രാലയം കാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്തും.

    അ​റ​ബ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലുള്ളത് കു​വൈ​ത്തിലാണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ്​ കു​റ​ക്കു​ക​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഭാ​വി​യി​ൽ ജ​ല​ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന്​ രാ​ജ്യം ഭ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​ര​ക്ക്​ താ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഠി​ന​പ്ര​യ​ത്​​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല തോ​ത്​ താ​ഴു​ന്ന​താ​ണ്​ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ൽ വെ​ള്ള​ത്തെ​യാ​ണ്​ രാ​ജ്യം മു​ഖ്യ​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് പോലും തികയില്ല. ആ​ളോ​ഹ​രി ജ​ലോ​പ​യോ​ഗ​ത്തി‍െൻറ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഏ​തു വി​ധേ​ന​യും ജ​ലോ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. വെ​ള്ള​ത്തി​നും വൈ​ദ്യു​തി​ക്കും സ​ബ്​​സി​ഡി​യാ​യി പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​ൽ​ വ​ലി​യ തു​ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KuwaitShuwaikhwater quality
    Similar News
    Next Story
    X