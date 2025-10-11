Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാ​ഹ​ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:11 AM IST

    വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ജ​നാ​ബി​യ​യി​ൽ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    സേ​വ​നം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്
    വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ജ​നാ​ബി​യ​യി​ൽ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം
    cancel
    camera_alt

    ജ​നാ​ബി​യ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത് കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഈ ​സേ​വ​നം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 2030 വി​ഷ​ൻ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​മ പ​രി​പാ​ടി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ൽ ജ​നാ​ബി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണി​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​കേ​ന്ദ്രം സ​ഹാ​യി​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും.വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​സേ​വ​നം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new vehicleinspectionBahrain NewsJanabiya
    News Summary - New vehicle inspection center in Janabiya
    Similar News
    Next Story
    X