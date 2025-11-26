Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:05 AM IST

    യു.​കെ​യി​ലെ പു​തി​യ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ

    യു.​കെ​യി​ലെ പു​തി​യ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: യു.​കെ​യി​ലെ പു​തി​യ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ. യു​കെ​യി​ലെ പു​തി​യ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​റി​നും ല​ണ്ട​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മ്മീ​ഷ​ന​ർ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥി​ര​താ​മ​സ അ​നു​മ​തി (ഐ.​എ​ൽ.​ആ​ർ) പ​ല​ർ​ക്കും പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ, 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യോ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ര​വ​ധി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ യു​കെ​യി​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​ടി​യേ​റി​യ​ത്.പു​തി​യ ന​യം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ന​യി​ക്കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രെ​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, യു.​കെ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്രെ​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. സോ​ണി​യ സ​ണ്ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന യു.​കെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഈ ​വി​ഷ​യം അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ukrulesimmigrationinterventionlegal cell
