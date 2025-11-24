Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:16 PM IST

    ‘ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ എളുപ്പമാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം’

    text_fields
    bookmark_border
    • നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നോ​ർ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം
    • തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റും
    ‘ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ എളുപ്പമാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം’
    cancel

    മ​നാ​മ: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലോ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലോ പോ​കാ​തെ ത​ന്നെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ്വ​യം സേ​വ​ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നോ​ർ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദോ​സ​രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സൈ​ന ജാ​സിം ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്തു.

    ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും കു​റ​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു.​എ​ൻ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സൈ​ന​ബ് അ​ൽ ദു​റാ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ദു​റാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന ല​ഭ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റ​നേ​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ്വ​യം സേ​വ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഈ ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും. ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ലി​നു​പു​റ​മെ ഭാ​വി​യി​ൽ മ​റ്റ് ട്രാ​ഫി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് സ​മി​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പു​തു​ക്ക​ലി​നു​ശേ​ഷം ഫി​സി​ക്ക​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് ത​പാ​ൽ വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സൈ​ന ജാ​സിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ലി​യ ചെ​ല​വ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും, ഈ ​തു​ക മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ, സൈ​ന ജാ​സിം ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടോ​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:driving licenseBahrain
    News Summary - ‘New system to make driving license renewal easier’
    Similar News
    Next Story
    X