    Bahrain
    date_range 21 Dec 2025 12:08 PM IST
    date_range 21 Dec 2025 12:08 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​പ്പെ​രു​മ പുറത്തെത്തിക്കാൻ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​പ്പെ​രു​മ പുറത്തെത്തിക്കാൻ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    ഡോ. ​റം​സാ​ൻ അ​ൽ നു​ഐ​മി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ അ​ൽ നു​ഐ​മി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, റേ​ഡി​യോ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​യും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. 'ഷം​സ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ', 'മ​സാ അ​ൽ ഖൈ​ർ', റേ​ഡി​യോ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​യ 'സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ ഖൈ​ർ യാ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ സീ​സ​ണി​ൽ 28 മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ൾ​ക്കും ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ പു​ന​രാ​രം​ഭ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 2018ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി മേ​ള ന​ട​ന്ന​ത്. കോ​വി​ഡ്-19 മ​ഹാ​മാ​രി​യും പി​ന്നീ​ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലു​മാ​ണ് മേ​ള വൈ​കി​യ​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം, സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ച്ച് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​യ​തി ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹോ​ളി​ഡേ​യ്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'അ​ൽ സ​രി​യ ഈ​വ​നി​ങ്സ്' തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2020നും 2025​നും ഇ​ട​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

