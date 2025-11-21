Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅപ്ലൈഡ് സയൻസ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:29 AM IST

    അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പുതിയ വിദ്യാർഥി കൗൺസിലിന് സ്വീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പുതിയ വിദ്യാർഥി കൗൺസിലിന് സ്വീകരണം
    cancel
    camera_alt

    അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. എ.​എ​സ്.​യു ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ ഖാ​ജ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 19ാമ​ത് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ. ഹാ​തിം മ​സ്രി, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ജീ​വി​ത​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം യോ​ഗം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ പ്ര​ഫ. വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ ഖാ​ജ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ടീ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​വി നേ​താ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​എ​സ്.​യു വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​പ​ങ്കി​ന്റെ ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്.

    കാ​മ്പ​സ് ജീ​വി​ത​വും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇ​ട​പെ​ട​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsuniversitygulfStudent Council
    News Summary - New Student Council Welcomed at the University of Applied Sciences
    Similar News
    Next Story
    X