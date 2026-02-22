മുഹറഖിൽ പുതിയ സ്റ്റേഡിയം; പാർലമെന്റ് ചൊവ്വാഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യുംtext_fields
മനാമ: മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കണമെന്ന നിർദേശം ചൊവ്വാഴ്ച പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ കായിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക ക്ലബുകളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നീക്കം. എം.പിമാരായ ഖാലിദ് ബു അനഖ്, ഹിശാം അൽ അവാദി, സെക്കൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അഹ്മദ് ഖരാത്ത എന്നിവരാണ് ഈ നിർദേശം സമർപ്പിച്ചത്. മുഹറഖിലെ കായികതാരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ആഭ്യന്തര ലീഗുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ക്ലബുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലന-മത്സര വേദികൾ നൽകുക. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിലൂടെ ടൂറിസം മേഖലക്ക് കരുത്തേകുക.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കായിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളായി ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ നിർദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ കായിക മേഖലക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും മന്ത്രാലയം എടുത്തുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത്തരം വലിയ നിർമാണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാർലമെന്റിന്റെ സർവിസസ് കമ്മിറ്റി ഈ നിർദേശത്തിന് ഐകകണ്ഠ്യേനയുള്ള പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യും.
