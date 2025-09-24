Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Sept 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 3:05 PM IST

    പു​തി​യ ക​ട​ൽ​പ്പാ​ത: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    പു​തി​യ ക​ട​ൽ​പ്പാ​ത: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ

    മ​നാ​മ: ഖ​ത്ത​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഇ​ട​യി​ൽ പു​തി​യ ക​ട​ൽ​പാ​ത ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ റു​വൈ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ട​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മാ​രി​ടൈം ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ റൂ​ട്ടും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ ക​ട​ൽ​പാ​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര, വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Sea RouteBahrain NewsQatargulf news malayalam
