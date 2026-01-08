Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:19 AM IST

    യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്താൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ; ഗവർണർ ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്തി

    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ദ​നി, അ​ബു സൈ​ബ യൂ​ത്ത് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ദി​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ​ബീ​ബു​മാ​യും മ​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി റാ​ഷി​ദ് മാ​ന്ത​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യൂ​ത്ത് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചും ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:newsskillsgulfdevelops
