Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 9:30 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​ദേ​ശം

    അ​നാ​വ​ശ്യ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ
    സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പു​തി​യൊ​രു നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് കൈ​മാ​റി. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പി​ഴ​ക​ളും ക്രി​മി​ന​ൽ ബാ​ധ്യ​ത​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഈ ​നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

