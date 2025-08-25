Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 25 Aug 2025 1:44 PM IST
    date_range 25 Aug 2025 1:44 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ: ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ചേ​ക്കും

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ബ​സു​ക​ൾ ‘നു​സ്ക്’ ആ​പ് വ​ഴി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ: ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ചേ​ക്കും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​ൻ പു​തി​യ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യാ​ണ് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ബ​സു​ക​ൾ ‘നു​സ്ക്’ ആ​പ് വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​വൂ. സൗ​ദി ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കൂ. മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ്, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക​ൾ, മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ബ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ ക​ട​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ര​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​കൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, ദ​മ്മാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ അ​വി​ടേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റം, മി​ന​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച സ്ഥ​ലം ഒ​രു വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്. ടെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ആ​ധു​നി​ക റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ട​വ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മ​ക്ക സി​റ്റി, ഹോ​ളി സൈ​റ്റ്സ് റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ത്ത് അ​ഞ്ച് നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ടെ​ന്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം. ഇ​തി​ൽ 30,000ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ഈ ​പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ഒ​രു തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ന് 300 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ വ​രെ ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രാ​റു​കാ​രോ​ട് അ​വ​രു​ടെ പാ​ക്കേ​ജ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഹ​ജ്ജ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ട​മ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ജി​പ്സം ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ല സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഫീ​സു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ഈ ​ചെ​ല​വു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:hajj pilgrimsBahrain Newsgulf news malayalam
