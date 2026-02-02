Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:15 AM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സ് സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സ് സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഒ​മാ​നി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മേ​യു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സു​ക​ൾ

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സ് സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​രി​ഷ്‍കാ​രം.

    സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​​ടെ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​രോ​ധി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫീ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി- ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി നി​ർ​മാ​ണം, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം, ക്യാ​മ്പി​ങ്, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും, സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കൃ​ഷി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക, സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളോ വി​ഷ​വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ക, മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ക, ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളോ താ​ഴ്വ​ര​ക​ളോ മ​ലി​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ചു. സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, ട്ര​ക്കി​ങ്, ക്യാ​മ്പിം​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫീ​സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ ര​ണ്ട് റി​യാ​ൽ വ​രെ​യും, വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു റി​യാ​ൽ വ​രെ​യും, 16 വ​യ​സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 100 ബൈ​സ മു​ത​ൽ ഒ​രു റി​യാ​ൽ വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. സൈ​നി​ക​സേ​ന​യി​ലെ​യും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

    ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര പ​രി​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
