Madhyamam
    Bahrain
    20 Sept 2025 9:09 AM IST
    20 Sept 2025 9:09 AM IST

    ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം; ഒ​രു ടാ​ക്സി​ക്ക് മൂ​ന്ന് അം​ഗീ​കൃ​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വ​രെ ആ​കാം

    അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കാം
    ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം; ഒ​രു ടാ​ക്സി​ക്ക് മൂ​ന്ന് അം​ഗീ​കൃ​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വ​രെ ആ​കാം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഇ​നി​മു​ത​ൽ ഒ​രു ടാ​ക്സി​ക്ക് മൂ​ന്ന് അം​ഗീ​കൃ​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ (ഫ​സ്റ്റ്-​ഡി​ഗ്രി റി​ലേ​റ്റീ​വ്സ്) അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി ഒ​രേ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് പോ​സ്റ്റ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​ത്തി​മ അ​ൽ ദാ​യി​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.mtt.gov.bhൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

