Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:23 PM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം

    3000 ന​ഴ്സു​മാ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി
    രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ‘സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക്’ രം​ഗ​ത്ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​നം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന​ഴ്‌​സു​മാ​രി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്നും ബ്ലോ​ക്ക് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്കി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും, പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഴ്‌​സി​ങ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ന​ഴ്‌​സി​ങ് ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള 10,299 ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ന​ഴ്‌​സു​മാ​രി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 7,600 ഉം ​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 2,700 ന​ഴ്സു​മാ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ന​ഴ്സി​ങ് ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് 3,000 ന​ഴ്‌​സു​മാ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ർ​ഷം 4,000 സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ൽ 300 എ​ണ്ണം ന​ഴ്സി​ങ്ങി​നാ​ണ്. ഇ​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ജ​ന​ക​മാ​യ ഒ​രു നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ത് പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ൽ സ​ല്ലൂം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ന​ഴ്‌​സു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​റ​വ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളെ​യും വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും, ഇ​ത് രോ​ഗീ​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ന​ഴ്സി​ങ് കേ​വ​ലം ഒ​രു ജോ​ലി​യ​ല്ല, ഒ​രു സേ​വ​ന​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഏ​റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും ബു ​അ​ന​ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​ന്തം സം​സ്കാ​ര​വും ഭാ​ഷ​യും അ​റി​യു​ന്ന ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

