Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:31 AM IST

    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ദ്യ 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 10 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​റാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ വി​ല
    മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ക​ടു​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​യി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ് ഘ​ട​ന ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ‘അ​മാ​കി​ൻ’ ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ങ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ 10 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ, അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​നും ര​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ങ് ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 50 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചി​ല​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ കു​ത്ത​ക​യാ​ക്കി വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ചെ​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ധ​ന പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​പ​ണി​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് വ​ക്താ​വ് ഖാ​ലി​ദ് ബു ​ഓ​ങ്ക് എം.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. കു​റ​ഞ്ഞ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത താ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വാ​ദം. വി​പ​ണി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manama central marketparking feeNew Parking LotBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - New parking fees for trucks at Manama Central Market
    Similar News
    Next Story
    X