Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:26 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​ൻ പു​തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം

    ഇ​ബി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​പ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​ൻ പു​തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​ൻ പു​തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും പു​തി​യ ഏ​ക​ജാ​ല​ക ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ‘അ​ദ്‌​വെ​യ’ (Adweya) എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ബി​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​നാ​മ​യി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ് റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, ഇ​ബി​റ്റ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു ഹ​സ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ബ​ഹ്റൈ​നി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ആ​പ്, ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും പി​ഴ​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി, നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ, ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പോ​കാ​തെ ത​ന്നെ ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​പ് വ​ഴി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ, മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം, മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, 1 ജി.​ബി വ​രെ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള ഫ​യ​ലു​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ത​ൽ​സ്ഥി​തി എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലു​ണ്ട്.

    ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്ട്, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ബി​റ്റ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു ഹ​സ്സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - New online platform to obtain licenses for medical establishments in Bahrain
