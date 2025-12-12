Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​സ്‌​ഡം മ​നാ​മ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:22 AM IST

    വി​സ്‌​ഡം മ​നാ​മ യൂ​നി​റ്റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ്‌​ഡം മ​നാ​മ യൂ​നി​റ്റി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​യി സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം വി​സ്ഡം മ​നാ​മ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ൽ​വെ​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹി​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പാ​ലാ​യാ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, ഷ​ബീ​ർ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം എ​ന്നീ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഷാ​ഹി​ദ് യൂ​സു​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സി​ദ്ദീ​ഖ് പാ​ല​യാ​ട്ടി​ൽ, ടി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷ​ഹ​ബാ​സ് പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ത​ലാ​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹം​സ അ​മേ​ത്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - New officers for Wisdom Manama Unit
    Similar News
    Next Story
    X