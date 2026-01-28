Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 1:13 PM IST

    അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്‌ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്‌ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്‌ പി.​പി

    മ​നാ​മ: അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ 2026-2027ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്‌ പി.​പി (സ്കൈ) ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്‌ തെ​രു​വ​ത്ത്‌ (പ​ബ്ലി​ക്‌ റി​ലേ​ഷ​ൻ), മൂ​സ സു​ല്ല​മി (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ദ്‌​ലി​യ മ​ദ്റ​സ), ബ​ഷീ​ർ മ​ദ​നി (സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ നി​ശ്ചി​ത വ​കു​പ്പു​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്മാ​ർ സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്‌ (പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ദീ​വാ​ൻ (ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്), അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​ർ (പ്രോ​ഗ്രാം), ഹി​ഷാം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (ദ​അ്‍വ), ഫി​റോ​സ്‌ ഒ​താ​യി (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ), ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) എ​ന്നി​വ​രെ ജോ​യ​ന്റ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചു.

    യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി ആ​രി​ഫ്‌ അ​ഹ​മ​ദും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​തും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റു വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ശാ​നി​ദ്‌ (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്‌), സ​ഹീ​ദ്‌ പു​ഴ​ക്ക​ൽ (ഓ​ഡി​റ്റ്‌), ആ​ദി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (മ​ദ്‌​റ​സ), ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ), മു​സ്ഫി​ർ മൂ​സ (ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ്സ്‌) അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം, മാ​ഹി​ൻ, ന​സീ​ഫ്‌ ടി.​പി, ഇ​സ്മ​യി​ൽ പാ​ലൊ​ളി (ഓ​ഡി​യോ, വി​ഡി​യോ) യൂ​സു​ഫ്‌ കെ.​പി, ഇ​ല്യാ​സ്‌ ക​ക്ക​യം, അ​ബ്ദു​ല്ല പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി, ന​ജീ​ബ്‌ (റെ​ഫ്ര​ഷ്‌​മ​ന്റ്‌), മു​ജീ​ബ്‌ എ​ട​ച്ചേ​രി, മു​ബാ​റ​ക് വി​കെ (വ​ള​ന്റി​യ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രേ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ഫി​റോ​സ്‌ ഒ​താ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ജ്‌​മ​ൽ മ​ദ​നി (ദ​മ്മാം) ഉ​ദ്‌​ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി. സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലം ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​നാ​ഫ്‌ സി.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsNew office bearersAl Furqan Centergulf news malayalam
    News Summary - New office bearers for Al Furqan Center
    Similar News
    Next Story
    X