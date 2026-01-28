അൽ ഫുർഖാൻ സെന്ററിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
മനാമ: അൽ ഫുർഖാൻ സെന്റർ മലയാളം വിഭാഗത്തിന്റെ 2026-2027ലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് സൈഫുല്ല ഖാസിം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനാഫ് സി.കെ, ട്രഷറർ നൗഷാദ് പി.പി (സ്കൈ) എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മജീദ് തെരുവത്ത് (പബ്ലിക് റിലേഷൻ), മൂസ സുല്ലമി (പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ലിയ മദ്റസ), ബഷീർ മദനി (സാമൂഹിക ക്ഷേമം) എന്നിവർ നിശ്ചിത വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യും. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ സുഹൈൽ മേലടി (വിദ്യാഭ്യാസം), ഷറഫുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ അസീസ് (പബ്ലിക്കേഷൻ), അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ദീവാൻ (ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്), അബ്ദുൽ സലാം ബേപ്പൂർ (പ്രോഗ്രാം), ഹിഷാം കുഞ്ഞഹമ്മദ് (ദഅ്വ), ഫിറോസ് ഒതായി (സോഷ്യൽ മീഡിയ), ഇഖ്ബാൽ അഹമ്മദ് (പബ്ലിസിറ്റി) എന്നിവരെ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും നിശ്ചയിച്ചു.
യുവജന വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ആയി ആരിഫ് അഹമദും സെക്രട്ടറിയായി അബ്ദുൽ ബാസിതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു വിവിധ വകുപ്പുകളിയായി മുഹമ്മദ് ശാനിദ് (അക്കൗണ്ട്സ്), സഹീദ് പുഴക്കൽ (ഓഡിറ്റ്), ആദിൽ അഹമ്മദ് (മദ്റസ), ഫാറൂഖ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ), മുസ്ഫിർ മൂസ (ഡോക്യുമെന്റ്സ്) അബ്ദുൽ ഹകീം, മാഹിൻ, നസീഫ് ടി.പി, ഇസ്മയിൽ പാലൊളി (ഓഡിയോ, വിഡിയോ) യൂസുഫ് കെ.പി, ഇല്യാസ് കക്കയം, അബ്ദുല്ല പുതിയങ്ങാടി, നജീബ് (റെഫ്രഷ്മന്റ്), മുജീബ് എടച്ചേരി, മുബാറക് വികെ (വളന്റിയർ) തുടങ്ങിയവരേയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ഫിറോസ് ഒതായി നിയന്ത്രിച്ചു. അജ്മൽ മദനി (ദമ്മാം) ഉദ്ബോധനം നടത്തി. സൈഫുല്ല ഖാസിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുഹൈൽ മേലടി റിപ്പോർട്ടും മനാഫ് സി.കെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. അബ്ദുസ്സലം ബേപ്പൂർ സ്വാഗതവും മനാഫ് സി.കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
