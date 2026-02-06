Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 1:58 PM IST

    ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം

    മ​നാ​മ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ ലോ​ക കാ​ൻ​സ​ർ ദി​ന​വും ജി.​സി.​സി കാ​ൻ​സ​ർ വീ​ക്കും ആ​ച​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം, രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​ക അ​സം​ബ്ലി​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പോ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണം, മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ ര​ച​ന എ​ന്നി​വ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, കാ​ൻ​സ​ർ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വി​ത മൂ​ല്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ റി​ബ​ണു​ക​ൾ ധ​രി​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച 300 ദീ​നാ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കാ​ൻ​സ​ർ ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​സി​സ് ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

