Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:54 AM IST

    ഷീ​ഷാ ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സ്: താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യം

    ഷീ​ഷാ ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സ്: താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യം
    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പു​തി​യ ഷീ​ഷാ ക​ഫേ​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​റും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എം.​പി​യു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​റ​ത്ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ക​ഫേ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​നും ഇ​വ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തി​വാ​ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. നി​ർ​ദേ​ശം ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

