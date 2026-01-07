Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:15 PM IST

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, സി​റാ​ജ് ഹൈ​ദ്രോ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഇ​ജാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ജു​നൈ​ദ് പി.​പി ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    മ​നാ​മ : ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 2026 -2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ബ്നു​ൽ ഹൈ​തം സ്കൂ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ണൂ​ർ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ ബി​രു​ദ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സി​റാ​ജ് ഹൈ​ദ്രോ​സാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി. ഇ​ദ്ദേ​ഹം കോ​മേ​ഴ്സി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​യി ഇ​ജാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ , ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജു​നൈ​ദ് പി.​പി ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സ​വാ​ദ്, സാ​ജി​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി സു​ബൈ​ർ എം.​എം, ഫ്ര​ണ്ട്സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ് വി ​എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും പ്രാ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​നു​സ് സ​ലിം, അ​ജ്മ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, ഹാ​രി​സ് വി.​കെ, ഹ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം സു​ബൈ​ർ എം.​എം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി​റാ​ജ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

