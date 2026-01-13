Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവീ ​ആ​ർ വ​ൺ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:38 AM IST

    വീ ​ആ​ർ വ​ൺ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    വീ ​ആ​ർ വ​ൺ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    വീ ​ആ​ർ വ​ൺ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ​റൈ​നി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വീ ​ആ​ർ വ​ൺ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. എം.​സി​എം.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​യി ഷി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​രി​നെ​യും ഗ്രൂ​പ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ദു​ബാ​യ് പ​ടി​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഷ​ഫീ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, ഹ​ക്കീം ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ത​യ്യി​ൽ, നാ​സ​ർ ഹ​ലീ​മാ​സ്, ആ​ഷി​ഖ് അ​ൽ റ​ബീ​ഹ്, മു​ജൂ​സ്‌ മു​ന്ന, അ​രു​ൺ ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ നീ​ല​ഗി​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യും മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, മു​ഫീ​ദ മു​ജീ​ബ്, ഗീ​തു സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് അ​ഡ്മി​ന്മാ​രാ​യും ഹൈ​റു റ​സാ​ഖ്, റ​മീ​ന നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​സീ​ൽ കാ​പ്പാ​ട്, അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ബി​ദ് താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscoalitiongulfnew leadership
    News Summary - New leadership for We Are One coalition
    Similar News
    Next Story
    X