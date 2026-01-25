Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    25 Jan 2026 11:37 AM IST
    25 Jan 2026 11:37 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: പ്രി​ജേ​ഷ് ഇ.​വി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ഷി​നി​ത് തി​ക്കോ​ടി, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: സാ​ജി​ദ് എം.​സി

    മ​നാ​മ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ.​കെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യോ​ഗം ഷ​രീ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി സ​ത്യ​നും ഫി​നാ​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബൈ​ജു പി.​ടി​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന 2026-28 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഷ​രീ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി പ്ര​ജീ​ഷ് ഇ.​വി, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ത്യ​ൻ പി.​ടി എ​ന്നി​വ​രെ​യും 21 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും ആ​റു അം​ഗ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷി​നി​ത് തി​ക്കോ​ടി, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ജി​ദ് എം.​സി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ, ജി​തേ​ഷ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു പി.​ടി, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ര​ശ്മി​ൽ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ്രീ​ജി​ല ബൈ​ജു, സ്പ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ജ​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പി പി.​കെ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, റ​ജി​ല സാ​ജി​ത്, ഗീ​ത സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്ന് ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ര​ഞ്ജി സ​ത്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ബൈ​ജു

    പി.​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
