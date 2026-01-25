ഗ്ലോബൽ തിക്കോടിയൻസ് ഫോറത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ: ഗ്ലോബൽ തിക്കോടിയൻസ് ഫോറം പുതിയ നേതൃത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ എ.കെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ജനറൽ ബോഡിയോഗം ഷരീഫ് കോഴിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രഞ്ജി സത്യനും ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ട് ബൈജു പി.ടിയും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്നു നടന്ന 2026-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ ഷരീഫ് കോഴിക്കോട് നേതൃത്വം നൽകി.
പുതിയ പ്രസിഡന്റായി പ്രജീഷ് ഇ.വി, സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ പി.ടി എന്നിവരെയും 21 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയും ആറു അംഗ ഉപദേശക സമിതിയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. തുടർന്നു നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഷിനിത് തിക്കോടി, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സജിദ് എം.സി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം തിക്കോടി, മുഹമ്മദലി, ജോ. സെക്രട്ടറി മുനീർ, ജിതേഷ്, ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ബൈജു പി.ടി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ രശ്മിൽ, ലേഡീസ് വിങ് കോഓഡിനേറ്റർ ശ്രീജില ബൈജു, സ്പർട്സ് വിങ് ജസീർ അഹമ്മദ്, മെംബർഷിപ് സെക്രട്ടറി ഗോപി പി.കെ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജനറൽ ബോഡിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പായസ മത്സരത്തിൽ ജമീല അബ്ദുറഹിമാൻ, റജില സാജിത്, ഗീത സോമൻ എന്നിവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്ക് സമ്മാന ദാനം നിർവഹിച്ചു. പരിപാടിക്ക് രഞ്ജി സത്യൻ സ്വാഗതവും, ബൈജു
പി.ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
