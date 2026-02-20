Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 10:42 AM IST

    ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ റി​ഫ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ റി​ഫ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ റി​ഫ ബോ​യ് എ ​വി​ങ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​സ ന​സീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ബി​ൻ ന​ജാ​ഹ്, ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​മ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്ന ന​സ്റി​ൻ


    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ണ്ട്സ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൗ​മാ​ര വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം. 2026 -2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക്​ ബോ​യ്​​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​സ ന​സീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ത​ബി​ൻ ന​ജാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.​​ ന​ജാ​ദ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (കാ​യി​കം), ഇ​ഹ്സാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് (ക​ല) ഹം​ദാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് (പി. ​ആ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി നി​മ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഹു​സ്ന ന​സ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഖ​ദീ​ജ സ​ഫ്ന (ക​ല), ഹ​ന ഫാ​ത്തി​മ (കാ​യി​കം), ഹി​ബ ഫാ​ത്തി​മ (പി. ​ആ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വ​നി​താ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലു​ലു അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​ഖ്, റി​ഫ ഏ​രി​യ ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വ​നി​താ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​ഷ​ഹ​നാ​ബി റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Teen IndiagulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - New leadership for Teen India Reef Area
