ടീൻ ഇന്ത്യ ബഹ്റൈന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ : ഫ്രന്റ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷന്റെ കൗമാര വിഭാഗമായ ടീൻ ഇന്ത്യ ബഹ്റൈനിനു പുതിയ നേതൃത്വം നിലവിൽവന്നു. 2026 -2027 വർഷത്തിലേക്കുള്ള നേതൃനിരയിലേക്ക് ആൺക്കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി മുഹമ്മദ് നോഷിൻ പ്രസിഡന്റും അവ്വാബ് സുബൈർ സെക്രട്ടറിയുമാണ്. യാസീൻ നിയാസ് സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റയാൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി , ഹംദാൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.
പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മിന്നത്ത് നൗഫൽ പ്രസിഡന്റും സഫ ഷാഹുൽ ഹമീദ് സെക്രട്ടറിയും ആയിശ നദ് വ സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറിയും ഫിൽസ ഫൈസൽ ആർട്സ് സെക്രട്ടറിയും അഫ്നാൻ ഷൗക്കത്തലി പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ഫ്രന്റ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര സമിതി അംഗം റഷീദ സുബൈർ, വനിതാവിങ് ടീൻ ഇന്ത്യ കൺ വീനർ ലുലു അബ്ദുൽ ഹഖ്, ബുഷ് റ ഹമീദ്, ഷബീഹ ഫൈസൽ മിശാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register