Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 10:48 AM IST

    ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ : ഫ്ര​ന്റ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ കൗ​മാ​ര വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്റൈ​നി​നു പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. 2026 -2027 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ൺ​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നോ​ഷി​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും അ​വ്വാ​ബ് സു​ബൈ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. യാ​സീ​ൻ നി​യാ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യാ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി , ഹം​ദാ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ന്ന​ത്ത് നൗ​ഫ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​ഫ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ആ​യി​ശ ന​ദ് വ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഫി​ൽ​സ ഫൈ​സ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ഫ്നാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി പ​ബ്ലി​ക്ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു‌ ഫ്ര​ന്റ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, വ​നി​താ​വി​ങ് ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക​ൺ വീ​ന​ർ ലു​ലു അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ബു​ഷ് റ ​ഹ​മീ​ദ്, ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ മി​ശാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ‌ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Teen IndiagulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - New leadership for Teen India Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X