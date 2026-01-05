Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:02 AM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന്റെ 2026 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത, റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​ക്ക​ല്‍, റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ പി.​എ​ന്‍. തോ​മ​സു​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന്റെ 2026 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31 വൈ​കീ​ട്ട് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​നാ​ന്ത​രം ന​ട​ന്ന സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പൊ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​ക്ക​ല്‍, സ​ഹ​വി​കാ​‍രി റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ പി.​എ​ന്‍. തോ​മ​സു​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം 2026 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ന്റെ പു​തി​യ ട്ര​സ്റ്റി. ജോ​ണ്‍ കെ.​പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​രു​വി​ള പാ​പ്പി (എ​ബി), ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ 13 ഏ​രി​യ പ്ര​യ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി 19 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മ​തി​യാ​ണ് സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത എ​ല്ലാ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും നേ​ര്‍ന്നു.

    New leadership for St. Mary's Cathedral
