സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈന് സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന്റെ 2026 വര്ഷത്തെ ഭരണസമിതി സ്ഥാനമേറ്റു.
ഡിസംബര് 31 വൈകീട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനാന്തരം നടന്ന സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷക്ക് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഹ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപനും ബോംബെ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുമായ അഭിവന്ദ്യ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ തേയോഫിലോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത നേതൃത്വം നല്കി.
ഇടവക വികാരി റവ. ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരക്കല്, സഹവികാരി റവ. ഫാദര് പി.എന്. തോമസുകുട്ടി എന്നിവരോടൊപ്പം 2026 വര്ഷത്തിലെ കത്തീഡ്രലിന്റെ പുതിയ ട്രസ്റ്റി. ജോണ് കെ.പി, സെക്രട്ടറി കുരുവിള പാപ്പി (എബി), ഇടവകയുടെ 13 ഏരിയ പ്രയര് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള് തുടങ്ങി 19 അംഗ ഭരണസമതിയാണ് സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപ്പോലീത്ത എല്ലാ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേര്ന്നു.
