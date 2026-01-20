Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസിം​സ് ലേ​ഡീ​സ്,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:11 PM IST

    സിം​സ് ലേ​ഡീ​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    സിം​സ് ലേ​ഡീ​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (സിം​സ്) ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും മ​നാ​മ​യി​ലെ സിം​സ് ഗു​ഡ്‌​വി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​ൽ.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്മി​ത ജെ​ൻ​സ​ൺ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും, പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ജ​യ മേ​നോ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സിം​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പോ​ർ​ഷെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 'വു​മ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ' അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ ജ​യ മേ​നോ​നെ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന് വേ​ണ്ടി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റെ​ഫി മ​രി​യ അ​രു​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​രി ജെ​യിം​സ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ർ​വി​ൻ ഷൈ​ജു, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യി​ൻ ലൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രേ​ഖ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജി​ൻ​സി ലി​യോ​ൺ​സ്, സു​നു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സിം​സ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Childrenladiessimsgulfnew leadership
    News Summary - New leadership for SIMS Ladies and Children's wings
    Similar News
    Next Story
    X