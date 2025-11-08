Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Nov 2025 1:24 PM IST
    date_range 8 Nov 2025 1:24 PM IST

    സിം​സി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സിം​സി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ജോ​സ​ഫ് പി.​ടി, നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സിം​സി​ന്‍റെ 2025 - 26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജോ​സ​ഫ് പി.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജേ​ക്ക​ബ് വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജെ​യ്സ​ൺ മ​ഞ്ഞ​ളി (അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷാ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ (മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സോ​ബി​ൻ ജോ​സ് (എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെൻറ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), പ്രേം​ജി ജോ​ൺ (സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സി​ബു ജോ​ർ​ജ് (ഐ.​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​സ് (ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​വം​ബ​ർ 15 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 8 മ​ണി​ക്ക് അ​ധാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഉ​ള്ള ന്യൂ ​സീ​സ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​ൈ​റ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും.

    News Summary - New leadership for Sims
