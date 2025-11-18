Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​പി.​എ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:15 PM IST

    കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും വ​നി​താ​സ​മ്മേ​ള​ന​വും പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും വ​നി​താ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ന്നു. ന​വ​ജ്വാ​ല എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് പ്ര​ദീ​പ അ​ര​വി​ന്ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ട​ക ര​ചി​താ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ദീ​പ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​വ​ജ്വാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹി​നി തോ​മ​സ്, ആ​ർ.​ജെ ബോ​ബി, മു​ൻ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കെ.​പി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. പ്ര​ദീ​പ അ​ര​വി​ന്ദ് പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണാ​യും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണാ​യി ഷാ​മി​ല ഇ​സ്മ​യി​ലും അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ​യു​ടെ 11 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യൂ​ണി​റ്റ് ഹെ​ഡു​ക​ളും സ​ബ് ഹെ​ഡു​ക​ളും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ആ​ർ പി​ള്ളൈ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ന​വ ജ്വാ​ല പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​നി നി​സാ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsnew leadershipgulf news malayalam
    News Summary - New leadership for KPA Pravasisree
    Similar News
    Next Story
    X