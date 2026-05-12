കെ.പി.എ –മനാമ ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

കെ.പി.എ –മനാമ ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ജില്ല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മനാമ ഏരിയ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനാമ എം.സി.എം.എ ഹാളില് നടന്നു. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുധീർ സുലൈമാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സമ്മേളനം ഏരിയ കോഓര്ഡിനേറ്റര് ഷമീർ സലിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അഹദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.പി.എ പ്രസിഡന്റ് അനോജ് മാസ്റ്റർ സംഘടനപ്രവര്ത്തനത്തെ കുറിച്ചു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷത്തെ ഏരിയ പ്രവര്ത്തന റിപ്പോര്ട്ട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി അലക്സും സാമ്പത്തിക റിപ്പോര്ട്ട് ഏരിയ ട്രഷറര് അരുൺ പ്രസാദും സമ്മേളനനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കെ.പി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധനും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട് കെ.പി.എ ട്രഷറർ മനോജമാലിനും കൈമാറി. തുടര്ന്ന് നടന്ന 2026-28 കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരികളായി കെ.പി.എ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ ഏരിയ കോഓര്ഡിനേറ്റര് കൊല്ലം ഷമീർ സലിം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്നു. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധി ആയി അബ്ദുൽ അഹദ്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രഖ്യാപനം ഏരിയ കോഡിനേറ്റർ നടത്തി.
പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏരിയ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രഖ്യാപനം കെ.പി.എ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ നടത്തി. പ്രസിഡന്റായി അരുൺ പ്രസാദ്, സെക്രട്ടറിയായി സുധീർ സുലൈമാൻ, ട്രഷറര് ആയി ഷാനവാസ് ഷാജഹാൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാസറുദ്ദീൻ കെ.ആർ ജോ.സെക്രട്ടറിയായി ഷാനു ഷാഹുദീൻ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിയുക്ത കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തില് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായ പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധൻ, മനോജ് ജമാൽ, കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, രജീഷ് പട്ടാഴി, കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവര് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. നിയുക്ത ട്രഷറര് ഷാനവാസ് ഖാന്റെ നന്ദിയോടെ സമ്മേളന നടപടികള് അവസാനിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register