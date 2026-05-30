കെ.പി.എ ബുദൈയ ഏരിയയ്ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ (കെ.പി.എ) ജില്ല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ബുദൈയ ഏരിയ സമ്മേളനം ടുബ്ലിയിലെ കെ.പി.എ. ഹാളിലുള്ള കുണ്ടറ ജോണി നഗറിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഏരിയ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ജോസ് മങ്ങാട് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വിജോ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് മങ്ങാട് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കെ.പി.എ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ ഏരിയ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിസാം ഹനീഫ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കെ.പി.എ. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധനും, സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട് കെ.പി.എ. സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാറിനും കൈമാറി.
തുടർന്ന് 2026-28 കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. കെ.പി.എ. സെക്രട്ടറി രജീഷ് പട്ടാഴി, ഏരിയ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ജോസ് മങ്ങാട് എന്നിവർ വരണാധികാരികളായിരുന്നു. പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രഖ്യാപനം കെ.പി.എ. സെക്രട്ടറി രജീഷ് പട്ടാഴി നിർവ്വഹിച്ചു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: ഏരിയ പ്രസിഡന്റ്: വിജോ വിജയൻ, സെക്രട്ടറി: നിസാം ഹനീഫ, ട്രഷറര്: ബിജു ഡാനിയേൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: രാമകൃഷ്ണൻ എസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി: റെജി ജോയ്. പുതിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റെജി ജോയ് സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
