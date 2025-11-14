Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സു​ബൈ​ദ പി.​കെ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഷ​ബാ​ന ബ​ഷീ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    സുബൈദ പി.കെ.സി, ശബാന ബഷീർ, നസീമ നസീം,

    തസ്‍ലീന സലിം

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​നി​ത​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​രീ​ഫ് പൊ​വ്വ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സു​ബൈ​ദ പി.​കെ.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബൈ​ർ ക​ള​ത്തി​ക​ണ്ടി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം പേ​രാ​മ്പ്ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ശ്റ​ഫ് തൊ​ട​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി വേ​ളം, ഹ​മീ​ദ് അ​യ​നി​ക്കാ​ട്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, പേ​രാ​മ്പ്ര മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കു​രി​ക്ക​ൾ​ക​ണ്ടി, ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം ഹാ​ഷി​ർ ക​ഴു​ങ്ങി​ൽ, വ​നി​താ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ, മു​ഫ്‌​സി​ന ഫാ​സി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ദ പി.​കെ.​സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബാ​ന ബ​ഷീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​സീ​മ ന​സീം, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്‌​ലീ​ന സ​ലീം എ​ന്നി​വ​രെ​യും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി മു​ഫ്സി​ന ഫാ​സി​ൽ, സ​ൽ​മ ജു​നൈ​സ്, ഖൈ​റു​ന്നി​സ റ​സാ​ഖ്‌, വ​ഹീ​ദ ഹ​നീ​ഫ്, സ​റീ​ന ആ​ർ.​കെ എ​ന്നി​വ​രെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി ഫ​സീ​ല റാ​ഫി, ഹാ​ജ​റ നി​സാ​ർ, ഫി​ദ ഷ​മീം, റ​മീ​ന നാ​സ​ർ, മെ​ഹ​ജൂ​ബ സു​ഹൈ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

