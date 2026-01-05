Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:55 AM IST

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2025-2026 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ജാ​സി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും, ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​സി​നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും, കു​മാ​ർ അ​ഗ​സ്റ്റി​നെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​നി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും, എ​ബി​ൻ ഡി​ക്രൂ​സ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​രി​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഐ.​വൈ.​സി.​സി രീ​തി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​വാ​സ്, ഷ​മീ​ർ, മ​ണി, സ​നു, ജോ​സ​ഫ് ദേ​വി​കു​ളം എ​ന്നി​വ​രെ​യും, സ​ൽ​മാ​നി​യ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി സ​ന്ദീ​പ്, ബ്ലെ​സ്സ​ൻ മാ​ത്യു, അ​നൂ​പ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഷ​ബീ​ർ മു​ക്ക​ൻ, ഷ​ഫീ​ക് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​ര​ത്ത്, ഹ​രി ഭാ​സ്ക​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് പേ​രാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - New leadership for IYCC Salmaniya area
