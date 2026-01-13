Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    13 Jan 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 9:40 AM IST

    ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോ. വനിത വിഭാഗം മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

    ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോ. വനിത വിഭാഗം മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
    മു​ഹ​റ​ഖ് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ സു​ബൈ​ദ കെ.​വി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സീ​ല അ​ബ്ദു​ല്ല

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യു​ടെ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ സു​ബൈ​ദ കെ.​വി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സീ​ല അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യി ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, നു​ഫീ​ല ബ​ഷീ​ർ, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഹേ​ബ ന​ജീ​ബ്, മു​ർ​ഷി​ദ സ​ലാം, നാ​സി​യ ഗ​ഫ്ഫാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഏ​രി​യ സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​രി​യ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഹി​ദ്ദ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ റ​ഷീ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി(​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​ൽ​ഫ​ത് മ​ജീ​ദ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​മീ​ന താ​ഹി​ർ (ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) മു​ഹ​റ​ഖ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ ഫ​സീ​ല അ​ബ്ദു​ല്ല (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ശ​ബ്നം ശു​ഐ​ബ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ദി​ൽ​ശാ​ദ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) നാ​സി​യ ഗ​ഫ്ഫാ​ർ (ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ഫ​സീ​ല ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Friends associationMuharraqnew leadership
