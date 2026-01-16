ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
മനാമ: 2026-2027 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം ഏരിയ പ്രസിഡന്റായി അബ്ദുൽ ജലീൽ വി. കെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ റഊഫ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എൻ.കെ മുഹമ്മദലി സിറാജ് പള്ളിക്കര എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ആർ.സി ശാക്കിർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ വി, യൂനുസ് സലീം, അബൂ ശാമിൽ എന്നിവർ ഏരിയസമിതി അംഗങ്ങളാണ്. വിവിധ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
മുഹറഖ് ടൗൺ യൂനിറ്റ്: ഷാക്കിർ ആർ.സി (പ്രസിഡന്റ്), സലാഹുദ്ദീൻ കിഴിശ്ശേരി (സെക്രട്ടറി), യൂനുസ് സലീം (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), ഷക്കീബ് വി.എം (ജോയൻ്റ് സെക്രട്ടറി).ഹിദ്ദ് യൂനിറ്റ് : എൻ.കെ മുഹമ്മദലി (പ്രസിഡന്റ്), അബൂ ശാമിൽ (സെക്രട്ടറി), ഫൈസൽ നന്തി (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), അബ്ദുൽ റഊഫ് ( ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി).ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഈദ് റമദാൻ നദ്വി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ ഹഖ്, അബ്ദുൽ റഊഫ് എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register