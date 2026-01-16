Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:43 AM IST

    ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
    cancel
    camera_alt

    മുഹറഖ് ഏരിയ(പ്രസി.)വി.കെ. അബ്ദുൽ ജലീൽ,(ജന.സെക്ര.) അബ്ദുൽ റഹൂഫ്

    Listen to this Article

    മനാമ: 2026-2027 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം ഏരിയ പ്രസിഡന്റായി അബ്ദുൽ ജലീൽ വി. കെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ റഊഫ് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എൻ.കെ മുഹമ്മദലി സിറാജ് പള്ളിക്കര എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ആർ.സി ശാക്കിർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അബ്ദുൽ ജലീൽ വി, യൂനുസ് സലീം, അബൂ ശാമിൽ എന്നിവർ ഏരിയസമിതി അംഗങ്ങളാണ്. വിവിധ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

    മുഹറഖ് ടൗൺ യൂനിറ്റ്: ഷാക്കിർ ആർ.സി (പ്രസിഡന്റ്), സലാഹുദ്ദീൻ കിഴിശ്ശേരി (സെക്രട്ടറി), യൂനുസ് സലീം (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), ഷക്കീബ് വി.എം (ജോയൻ്റ് സെക്രട്ടറി).ഹിദ്ദ് യൂനിറ്റ് : എൻ.കെ മുഹമ്മദലി (പ്രസിഡന്റ്), അബൂ ശാമിൽ (സെക്രട്ടറി), ഫൈസൽ നന്തി (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), അബ്ദുൽ റഊഫ് ( ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി).ഫ്രൻഡ്‌സ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഈദ് റമദാൻ നദ്‌വി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ ഹഖ്, അബ്ദുൽ റഊഫ് എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Friends associationMuharraqnew leadership
    News Summary - New leadership for Friends Association Muharraq area
    Similar News
    Next Story
    X