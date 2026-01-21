Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്ര​ൻ​ഡ്സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:42 PM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എം. ഷാ​ന​വാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജൗ​ദ​ർ ഷ​മീം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എം. ഷാ​ന​വാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജൗ​ദ​ർ ഷ​മീം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ അ​ലി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, റി​യാ​സ് യു.​കെ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​റൂ​ഖ് വി.​പി എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    നൗ​ഷാ​ദ് വി.​പി, നൗ​മ​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​സ്‌​ലം കെ ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഏ​രി​യ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി താ​ഴെ ചേ​ർ​ത്ത​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജു​ഫൈ​ർ യൂ​നി​റ്റ്: അ​ലി അ​ഷ്റ​ഫ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ബ​ഷീ​ർ വി. ​മേ​ല​ടി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നു​ജൂം ഇ​ദ്രീ​സ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). ജി​ദ്ഹ​ഫ്സ് യൂ​നി​റ്റ്: ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി കെ (​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ദ്നാ​ൻ അ​ശ്റ​ഫ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബ​ഷീ​ർ എ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീം (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). ഗു​ദൈ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റ്: അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കെ.​എം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​സ് ലം ​കെ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ശ്റ​ഫ് കെ.​കെ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം എം. (​ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി).​മ​നാ​മ യൂ​നി​റ്റ്: ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സ​മീ​ർ കെ.​പി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഫീ​ഖ് സി.​പി.(​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ർ​സ​ൽ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). സി​ഞ്ച് യൂ​നി​റ്റ്: ടി.​ടി. മൊ​യ്‌​തീ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്),

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മ്മാ​സ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഫാ​റൂ​ഖ് വി.​പി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​ലീ​ൽ മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ മാ​രാ​യ സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, ജാ​സി​ർ പി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Friends associationnew leadershipManama Area Leaders
    News Summary - New leadership for Friends Association Manama area
    Similar News
    Next Story
    X