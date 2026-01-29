Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:05 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​നു പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​നു പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​ഘു പ്ര​കാ​ശ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു ത​ങ്ക​ള​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ജി​ൻ സു​ജി​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജേ​ഷ്

    കൊ​ണ്ടേ​ട​ത്

    മ​നാ​മ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‘കേ​ര​ളീ​യം 26’ എ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യും, പു​തി​യ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. നാ​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​ഘു പ്ര​കാ​ശ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു ത​ങ്ക​ള​ത്തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ജി​ൻ സു​ജി​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജേ​ഷ് കൊ​ണ്ടേ​ട​ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ വി​ജ​യി, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ജോ​ബി ജോ​ൺ, ഗാ​യി​ക ഹേം ​ലി​ന എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും, സി​നി​മ സീ​രി​യ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ശ്രു​തി​ല​ക്ഷ്മി, ശ്രീ​ല​യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്റെ ക​ലാ​കാ​ര​മാ​രു​ടെ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ “സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക ബാ​ല്യ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് "അ​ർ​ഹ​യാ​യ, പ്ര​തീ​ക്ഷ ഭ​വ​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​വും ന​ട​ന​വി​സ്മ​യ​വു​മാ​യ അ​ജി​ന​രാ​ജ് നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. അ​ജി​ന​രാ​ജി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു പു​റ​ത്തു നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നു മു​മ്പി​ൽ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്വ​പ്നം ഡ​ബ്യു എം ​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സാ​ക്ഷാ​ത്‌​ക​രി​ക്കു​ന്നു .

    വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ, ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഉ​ഷ സു​രേ​ഷ്‌, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മ​ൽ​ദേ​വ് ഒ.​കെ, സു​ജി​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​ല, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ന്ധു ര​ജ​നീ​ഷ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ബ്‌​ദു​ള്ള ബെ​ല്ലി​പ്പാ​ടി, സി​ജു വി ​ആ​ർ, രാ​ജീ​വ് വ​ർ​മ്മ, റോ​ബി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, തോം​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി.

