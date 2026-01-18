Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹോ​പ് ബ​ഹ്റൈ​ന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:41 AM IST

    ഹോ​പ് ബ​ഹ്റൈ​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോ​പ് ബ​ഹ്റൈ​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഹോ​പ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ പു​തി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹോ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ലി​ബ് ജാ​ഫ​ർ വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​നോ​ജ് സാം​ബ​ൻ-​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഷാ​ജി മൂ​ത​ല-​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ശ്യാം​ജി​ത്ത് ക​മ​ൽ-​സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​ശാ​ന്ത്-​ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വീ​പീ​ഷ് പി​ള്ള-​ട്ര​ഷ​റ​ർ, അ​ഫ്സ​ൽ മേ​ലോ​ട്ട്-​മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, അ​ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​ർ, അ​ഷ്ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, ഗി​രീ​ഷ് പി​ള്ള, ജ​യേ​ഷ് കു​റു​പ്പ്, ജെ​റി​ൻ ഡേ​വി​സ്, ജോ​ഷി നെ​ടു​വേ​ലി​ൽ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, നി​സാ​ർ മാ​ഹി, നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, പ്ര​കാ​ശ് പി​ള്ള, പ്ര​ശാ​ന്ത് ഗോ​പി, പ്രി​ന്റു ഡെ​ല്ല​സെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, റം​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ, റോ​ണി ഡൊ​മി​നി​ക്, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, ഷാ​ജി എ​ള​മ്പി​ലാ​യി, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഷി​ജു.​സി.​പി, സി​ബി​ൻ സ​ലിം, സു​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ താ​ലി​ബ് ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് 2025 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷാ​ജി മൂ​ത​ല ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - New leaders for Hope Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X