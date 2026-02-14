Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:04 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം; ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​സ്യ ജ​നി​ത​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും
    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം; ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച നാ​ളെ
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​യ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.ഭ​ക്ഷ്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക സ​സ്യ ജ​നി​ത​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ജി.​സി.​സി ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം വ​ഴി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വി​ത്തു​ക​ൾ, കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പൂ​മ്പൊ​ടി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​നി​ത​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള പു​തി​യ വി​ള​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ സ​സ്യ ജ​നി​ത​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. സ​സ്യ ജ​നി​ത​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക, ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​സ​ൻ​സും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കും.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു മാ​സം വ​രെ ത​ട​വോ 1000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യോ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നോ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നോ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​കും. ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഹ​സ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി വ​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക അ​റി​വു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ത്തു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​നി​യ​മം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. 2022 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന 43ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:food securitynew LawBahrain NewsShura Council
    News Summary - New law to ensure food security; Shura Council to discuss
    Similar News
    Next Story
    X